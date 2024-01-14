ВСУ на Херсонщине уничтожили ЗРК 'Панцирь' оккупантов и крупнокалиберные пушки – Гуменюк

Российская оккупационная армия продолжает предпринимать попытки выбить украинских военнослужащих с плацдарма на левом берегу Херсонской области. В ночь на 14 января враг дважды пытался атаковать позиции украинских сил, но понес потери и отступил.

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Только за сутки защитники Украины уничтожили на Херсонщине десятки единиц вражеской техники, в частности, зенитный ракетный комплекс "Панцирь". Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины полковник Наталья Гуменюк.

По ее словам, работа украинских воинов в Херсонской области сконцентрирована на уничтожении вражеского вооружения и техники. В свою очередь путинские войска продолжают атаковать плацдарм Сил обороны Украины.

"Больше всего наша работа сконцентрирована на уничтожении вооружения и техники врага. Штурмовые действия, которые враг осуществляет в направлении нашего плацдарма, не имеют успеха. Несмотря на том, что ночью враг предпринял два безуспешных действия, но понеся потери, вернулся на исходные позиции", – сказала Гуменюк.

Только за прошедшие сутки украинские военные уничтожили ЗРК, крупнокалиберные пушки и более 10 единиц автомобильной техники оккупантов.

"Ночью они потеряли 5 представителей личного состава. Что касается вооружения и техники, то за сутки был уничтожен зенитный ракетный комплекс "Панцирь" и 8 крупнокалиберных пушек. Враг снова понес потери в автомобильной технике, с помощью которой пытается перемещать личный состав, это более десятки единиц. Таким образом мы продолжаем уничтожать их потенциал", – заявила Гуменюк.

В то же время спикер отметила, что на левобережье Херсонщины российские террористы развертывают достаточно мощную сеть своих пунктов поставки, чтобы не хранить все в одном месте. В связи с этим ВСУ приходится работать по каждой такой позиции.

Напомним, Силы обороны Украины 13 января уничтожили в боях 131 единицу военной техники и вооружения российских оккупантов. Также ряды вражеского войска лишили 840 солдат. С начала войны защитники ликвидировали уже 370 тыс. захватчиков.

Ранее сообщалось, что плацдарм Вооруженных сил Украины в Крынках на левом берегу Херсонщины стал одной из крупнейших ловушек для войск РФ за всю войну. Однако командование оккупантов не осознает этого и продолжает отправлять туда все новые колонны бронетехники.

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