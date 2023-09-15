ВСУ на Таврическом направлении за сутки отминусовали 165 оккупантов и 2 склада БК: подробности

Артиллерийские подразделения Сил обороны Украины на Таврическом направлении за минувшие сутки (14 сентября) выполнили 1119 огневых задач. Российские захватчики понесли потери и в живой силе, и в технике.

Согласно подсчетам, количество оккупантов уменьшилось на 165. Безвозвратные потери ("двухсотые") – 41, потери "трехсотыми" (ранеными) – 124. Об этом на своем канале в Telegram утром в пятницу, 15 сентября, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Он рассказал, что на указанном участке фронта российские войска атаковали наши позиции 14 раз. Они совершили 738 обстрелов и нанесли 22 авиаудара.

Украинскими защитниками было уничтожено 25 единиц военной техники противника. В частности, пять танков, две ББМ, семь артиллерийских систем и минометов, пять БПЛА, шесть единиц автомобильной техники. Также "демилитаризацию" прошли два вражеских склада боеприпасов.

Видео дня

"Силы обороны Украины работают. Слава Украине!" – такими словами Тарнавский закончил отчет.

Как писал OBOZREVATEL:

– В целом за 14 сентября украинские воины отминусовали 470 российских оккупантов. Потери противника за все время полномасштабной войны в живой силе составили 271 440 человек.

– Сколько военной техники ВС РФ сожгли Силы обороны, читайте в статистке Генерального штаба ВС Украины по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!