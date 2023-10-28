ВСУ на Таврийском направлении за сутки уничтожили более 500 оккупантов и склад БК врага

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" в Донецкой области и на стыке области с Запорожьем российские захватчики за минувшие сутки совершили десятки атак и штурмов, однако защитники их отбили. Украинские воины продолжают наступление на Мелитопольском направлении и наносят захватчикам значительные потери.

Защитники ликвидировали более 500 оккупантов и вражескую технику. Подробности раскрыл Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

Согласно сообщению, накануне в зоне ответственности ОВСУ "Таврия" зафиксировано четыре вражеских авиаудара и 1014 артиллерийских обстрелов. На разных направлениях совокупно произошло 47 боевых столкновений.

Так, враг продолжал попытки оцепить Авдеевку, однако воины держат оборону и минусуют оккупантов.

Пытались захватчики наступать не только у Авдеевки, но и в районах Степного, Первомайского Донецкой области: там украинские воины отразили 15 вражеских атак.

На Марьинском направлении оккупанты безуспешно пытались штурмовать Марьинку и Новомихайловку, всего там отбито более 20 российских атак.

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Все вражеские попытки штурма и атаки отразили воины и на Шахтерском направлении, в районе Водяного, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожье же российские войска попытались восстановить утраченное положение юго-западнее Вербового – и потерпели неудачу.

На Мелитопольском направлении наступают украинские воины: там продолжается "минусование" живой силы и техники и истощение российской группировки по всей линии фронта.

Всего за сутки 27 октября подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" выполнили 1256 огневых задач. Враг потерял 529 захватчиков, еще один сдался в плен. Уничтожен российский склад боеприпасов.

Ликвидировано также 36 единиц вражеской техники и вооружений, в том числе:

семь танков,

девять ББМ,

одна артиллерийская система,

11 БпЛА,

одна единица специальной техники,

один зенитный ракетный комплекс "ТОР".

Напомним, всего за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 740 оккупантов и 88 единиц вражеского вооружения и техники.

В частности, ликвидированы 22 танка, 23 боевых бронированных машин, два средства ПВО, девять БпЛА оперативно-тактического уровня, три крылатых ракеты и 11 единиц автомобильной техники.

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