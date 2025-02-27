ВСУ начали применять FPV-дроны для сбития 'Шахедов': Сухаревский рассказал о результатах

Украинские военные оперативно отвечают на каждое действие врага соответствующими контрмерами. После того, как кафиры изменили высоту применения своих "Шахедов", наши защитники начали их сбивать FPV-дронами, и результат не заставил себя ждать.

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Об этом рассказал командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский в интервью LIGA.net. Он отметил, что враг постоянно меняет тактику, но Силы обороны на это моментально реагируют.

Сухаревский напомнил, что после того, как Россия начала запускать "Шахеды", украинские военные оперативно создали тысячи мобильных огневых групп, продемонстрировавших высокую эффективность. Однако оккупанты адаптировали свою тактику, усовершенствовали дроны и изменили их высоты и способы применения.

"Мы перешли к чему? Сейчас мы начинаем сбивать "шахеды" FPV-дронами. И это уже дает реальные результаты. Дальше начинается постоянная технологическая погоня", - добавил командующий Сил беспилотных систем.

Он отметил, что каждая операция Украины учитывает различные разведданные, в частности, по радиоэлектронной борьбе, противовоздушной обороне и защищенности объектов.

"Планирование – наше все. Без этого никак", – подчеркнул командующий СБС.

Также Сухаревский рассказал, что Украина уже масштабирует удары по объектам военной инфраструктуры на территории РФ, однако, по его словам, для этого нужно достаточно денег и технологий.

Командующий СБС отметил, что Украина готова "экспортировать" на Запад свой опыт в производстве и использовании беспилотных технологий, однако бесплатно отдавать лучшие достижения не стоит.

Я считаю, что готовы. Но к этому вопросу требуется государственный и хозяйственный подход. Мы не имеем сразу и бесплатно отдать лучшие наши достижения и наработки. Но мы можем категоризировано работать с этим экспортом", – считает Сухаревский

Он объяснил, что необходимо создать такую дифференцированную систему, которая позволяла бы дозированно делиться опытом с партнерами – например, как работает НАТО.

"Не знаю, официальная ли это классификация, но есть три категории военных товаров. Первая категория – это продукты для стран, которые не являются союзниками. Тот же корпус, но с половиной функций от того, что должно быть. Вторая категория – товары для союзников, где есть уже 70% функций. Например, США так работают с Украиной. Эта категория – продукция только для внутреннего использования. Если мы сможем политически и на законодательном уровне организовать такую систему, тогда я поднимаю обе руки за то, что наш опыт и наши решения нужно экспортировать.

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ получили на вооружение FPV-дрон "Ведьмак". Главная особенность этого беспилотника – высокая скорость, позволяющая ему эффективно преследовать и уничтожать вражескую колесную технику.

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