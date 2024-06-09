ВСУ нанесли удар по российскому десантному кораблю в Азовском море – Sky News

Вечером субботы, 8 июня, украинские военные нанесли "скоординированный удар" по российскому десантному кораблю, недавно переместившемуся в Азовское море с Черного. Это уже пятое судно РФ класса "Ропуха" из тех, которые были утоплены или "приведены в негодность" атаками Сил обороны.

Об этом сообщило издание Sky News со ссылкой на украинский военный источник. В материале отметили, что российские военные используют такие корабли для переправки боеприпасов и материалов в оккупированный Мариуполь для дальнейшего транзита на линию фронта.

"Этот успешный удар показывает россиянам, что они не могут свободно действовать ни в Черном море, ни на востоке", – отметил источник.

Также собеседник отметил, что, препятствуя российским поставкам боеприпасов и ключевых военных грузов, этот удар непосредственно поддержит украинские войска в их борьбе.

Напомним, 6 июня представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что защитники Украины уничтожили в Черном море у берегов временно оккупированного Крыма еще одно российское судно – буксир проекта 498 "Сатурн" или "Протей". Операцию провели спецназовцы ГУР Минобороны. Представитель ведомства отметил, что удар морским дроном оказался точным.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ГУР показали кадры уничтожения российского буксира в ночь на 6 июня. Операцию провели в акватории озера Панское на берегу временно оккупированного Крыма.

– В ВМС ВСУ опровергли бессмысленный фейк РФ об уничтожении украинских кораблей. Там заверили, что корабли и катера ВМС ВСУ продолжают защищать Украину на морском направлении.

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