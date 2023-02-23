ВСУ нанесли удары по ряду позиций оккупантов, в Мариуполе гауляйтеры склоняют население за еду возводить укрепления – Генштаб

Российские оккупанты концентрируются на ведении наступательных действий на пяти направлениях на Донбассе. Тем временем украинские воины продолжают наносить врагу сокрушительные потери.

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В то же время на оккупированных территориях нашего государства враг усиливает "зомбирование" украинских детей и издевается над жителями Мариуполя, заставляя их работать на возведении укреплений за еду. Об этом говорится в вечерней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В канун первой годовщины полномасштабного вторжения государство-агрессор, которое еще год назад планировало захватить всю Украину за считанные дни, концентрируется на попытках выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. В настоящее время основные усилия вражеской армии сосредоточены на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В то же время в Генштабе не отмечают изменений в составе и положении вражеских группировок.

Сейчас враг активно проводит воздушную разведку, пытаясь уточнить размещение украинских подразделений и корректировать свой артиллерийский огонь. Однако российские аэроразведчики теряют технику: Силы обороны за сутки уничтожили российские БПЛА типа "Мерлин" и "Зал".

Не прекращает Россия и обстрелы мирных населенных пунктов нашего государства. За сутки российские оккупанты нанесли 9 ракетных ударов. Один из них – по гражданскому административному зданию города Двуречная на Харьковщине.

Также зафиксировано 28 авиационных ударов и более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Поражены гражданские объекты населенных пунктов Берислав, Зеленовка и Белозерка Херсонской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Сохраняется также значительная угроза массированных ракетных ударов по всей территории Украины.

В Генштабе отметили, что враг продолжает нести потери.

"В Донецке, в ночь с 21 на 22 февраля отмечено прибытие в травматологический центр 6 автомобилей скорой помощи с ранеными военнослужащими российских оккупационных войск", – говорится в строительстве.

На оккупированной части Запорожской области захватчики сконцентрировались на зомбировании украинских детей.

"В Мелитополе Запорожской области, в местной школе, для детей со всего города якобы на добровольной основе планируется принятие присяги юнармейцев. Также на базе указанного учебного заведения планируют сформировать так называемый всероссийский корпус спасателей", – отметили в Генштабе.

Также оккупанты пробили новое дно в издевательствах над жителями временно захваченного Мариуполя. Там захватчики "стимулируют" людей за еду строить укрепление вокруг города.

"Оккупанты, вызывая гуманитарный кризис в оккупированном Мариуполе, склоняют местное население за продовольственные пайки участвовать в оборудовании позиций вокруг этого города. Оплата указанной трудовой деятельности не определена. Большинство человек получают только продовольственные наборы", – рассказали в ГШ ВСУ.

Украинские воины продолжают "минусовать" оккупантов. Украинская авиация на протяжении суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники захватчиков, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Ракетчики и артиллеристы Сил обороны Украины поразили 3 района сосредоточения живой силы и еще один важный объект врага.

Ситуация на разных направлениях в течение суток складывалась так:

– На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Медведевка и Михальчина Слобода Черниговской области; Сопич, Коренок, Горки, Бояро-Лежачи, Рыжевка, Водолаги, Басовка и Майское Сумской области, а также 15 районов населенных пунктов в Харьковской области. В частности, Гранова, Красного, Мороховца, Зеленого, Вильчи, Нестерного, Бударок, Колодезного, Двуречной и Западного.

– На Купянском и Лиманском направлениях противник провел несколько безуспешных наступательных действий в районах Стельмаховки, Белогоровки, Серебрянского лесничества и Федоровки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Гряниковка, Берестово Харьковской области; Краснопоповка, Невское, Диброва, Серебрянское лесничество и Белогоровка в Луганской области; Григоровка, Спорное, Берестово, Раздолевка и Федоровка Донецкой области. Нанес авиационные удары вблизи Гряниковки, Котляровки, Крахмального в Харьковской области и Серебрянского лесничества и Белогоровки в Луганской области, а также Сакко-Ванцетти Донецкой области.

– На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск вблизи Ивановского, Дилиевки и Бахмута. Обстрелам подверглись 13 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Железнянское, Берховка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Курдюмовка, Озаряновка и Дружба Донецкой области. Оккупанты нанесли удар силами армейской авиации в районе Васюковки.

– На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел наступление вблизи Каменки, Водяного, Марьинки, Победы, Новомихайловки – успеха не имел. Под артиллерийские обстрелы подверглись районы около 15 населенных пунктов. Среди них – Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Веселое, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Нескучное, Угледар, Золотая Нива и Большая Новоселка.

– На Запорожском направлении огневого поражение вран нанес в районах 20 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области и Вышетарасовка, Добрая Надежда и Марганец – на Днепропетровщине.

– На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали, в частности, Качкаровка, Казацкое, Львов, Ивановка, Никольское, Молодежное, Зеленовка, Антоновка, Белозерка и Днепровское Херсонской области. Всего обстреляны районы 25 населенных пунктов.

Напомним, ранее в Генштабе заявили, что стратегическое поражение России в войне неотвратимо, ведь Украину поддерживают ведущие государства мира.

Эта поддержка ежедневно помогает украинским воинам наносить оккупантам огромные потери. Так, накануне ВСУ за сутки ликвидировали 790 оккупантов и превратили в металлолом еще 16 танков врага. Безвозвратные потери врага в живой силе достигли почти 146 тысяч солдат.

Также сообщалось, что захватчики устроили бунт из-за больших потерь под Угледаром. Как отметили в Генштабе, Силы обороны срывают все планы врага, нанося ему сокрушительные потери.