ВСУ нанесли врагу огневого поражения: на фронте произошло 189 боевых столкновений – Генштаб

Проходит девятьсот шестьдесят четвертые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. На фронте жарче всего на Кураховском, Покровском и Лиманском направлениях. Украинские защитники дают решительный отпор попыткам врага продвинуться в глубину нашей территории и наносят ему огневое поражение.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 14 октября 2024 года по состоянию на 22:00. Отмечается, что всего с начала этих суток произошло 189 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, 38 авиаударов, сбросив 67 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 400 дронов-камикадзе и произвели более 2250 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник дважды тщетно штурмовал позиции наших подразделений в районе Тихого. В то же время авиация врага нанесла удар двумя авиабомбами по населенному пункту Гарбузы.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Синьковки, Степной Новоселовки, Кругляковки, Колесниковки, Голубовки, Петропавловки, Лозовой и Вишневого. Украинские защитники остановили шестнадцать вражеских атак. Еще девять боестолкновений продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики 31 раз атаковали позиции Сил обороны недалеко от населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Грековка, Невское, Терны, Ямполевка, Торское и Заречное. Десять боестолкновений еще продолжаются.

На Северском направлении наши защитники отразили три штурма оккупационных войск в районе Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг штурмовал наши позиции вблизи Орехово-Василовки и Дилиевки. Силы обороны остановили все атаки захватчиков.

На Торецком направлении произошло три боя. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений у Щербиновки. Здесь все атаки также завершились неудачей для оккупантов.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 38 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Мирнограда, Лисовки, Селидового, Гродовки, Новотроицкого и Новопавловки. Наши защитники остановили все штурмовые действия противника. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено около 300 оккупантов, из них 148 - безвозвратно. Также уничтожены пять БМП, четыре единицы автомобильной техники, один мотоцикл. Четыре БМП, две БМД и два БТР захватчика были повреждены.

На Кураховском направлении враг предпринял 50 попыток прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Измайловка, Горняк, Звездное, Кураховка, Цукурино, Новодмитровка, Новоселидовка, Антоновка, Константиновка, Екатериновка, Георгиевка и Водяное. 39 боестолкновений завершено, еще одиннадцать – до сих пор продолжаются. На этом направлении, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили более 70 человек. Также уничтожены две боевые бронированные машины и повреждены два танка.

На Времивском и Гуляйпольском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако наносил авиаударов по Новодаровке и Шахтерскому.

На Ореховском направлении войска захватчиков два раза штурмовали позиции сил обороны вблизи Малой Токмачки и Новоданиловки. Одно боестолкновение еще продолжается.

В Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. В течение дня агрессор совершил восемь неудачных штурмов.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины на протяжении минувших суток ликвидировали и ранили в боевых столкновениях около 1260 российских оккупантов. На сегодняшний день общие потери личного состава армии РФ в войне составляют 670 190.

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