ВСУ нанесли значительные потери армии РФ, пытающейся прорваться в поселок Терны в Донецкой области

Российские оккупанты пытаются продвинуться в сторону поселка Терны на Донетчине. Российское командование отправило в атаку на этом направлении колонну в количестве 9 единиц техники: танки и бронетранспортеры.

Вражеский металлолом "разнесли" украинские бойцы. Соответствующее видео опубликовали в Facebook 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады.

Остановили и почти полностью разбили врага по дороге в Терны бойцы 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ и 60 отдельной механизированной Ингулецкой бригады, "Азова" и Первой Президентской бригады.

"Первые 2 машины взорвались на минах, а дальше украинские воины начали разносить оставшийся металлолом из всего, что было в наличии – тяжелой артиллерией, ПТРК "Стугной", FPV-дронами и др.", – рассказали в бригаде.

Напомним, в ISW сообщили, что увеличение темпов наступательных операций в Украине, вероятно, приведет к существенному увеличению потерь живой силы и техники у врага. В то же время, военно-политическое руководство России продолжает скрывать реальные потери на фронте.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил, что подразделения ПВО Сухопутных войск продолжают поражать воздушные цели врага, защищая украинское небо на востоке страны. Только за один день 5 апреля украинские бойцы знаменитой отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" уничтожили по меньшей мере 2 российских "орлана".

– Нацгвардейцы в Донецкой области захватили в плен оккупанта из российской бригады морской пехоты: тот приехал на разведку на мопеде. Вражеского "разведчика" засекли операторы дронов.

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