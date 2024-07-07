ВСУ наносят врагу потери в живой силе и технике: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

С начала текущих суток на фронте в Украине произошло 78 боевых столкновений. Самыми горячими направлениями фронта остаются Покровское, Кураховское и Лиманское.

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Тем временем украинские защитники наносят мощные потери врагу, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook по состоянию на 16:00 7 июля. В частности, в Донецкой области зенитчики 110-й омбр сбили вражеский Су-25.

В то же время оккупанты продолжают терроризировать из артиллерии и РСЗО приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. Под огнем оказались районы населенных пунктов Поповка, Павловка, Водологи, Миропольское и Новая Гута.

Вместе с тем, под постоянной бомбардировкой вражеской авиации находится Харьковщина. Со стороны российских городов Белгород и Шебекино террористы нанесли одиннадцать авиаударов – сбросили 24 КАБа. Целили в районы украинских населенных пунктов Липцы и Волчанск.

Ситуация на фронте по направлениям

Харьковское направление. Оккупанты три раза атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Старицы, Липцев и Волчанска. Две атаки отбиты, одна – продолжается.

Купянское направление. Противник семь раз штурмовал наши позиции в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Синьковки, Стельмаховки и Андреевки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону.

Лиманское направление. За день захватническая армия совершила 10 атак на позиции украинцев вблизи Макеевки, Грековки, Невского и Тернов. Семь боестолкновений завершились без успеха для противника, еще три – продолжаются.

Северское направление. Враг продолжает искать слабые места в нашей обороне. Вблизи Верхнекаменского защитники отразили две атаки противника. Ситуация остается контролируемой.

Краматорское направление. Оккупанты совершили один штурм позиций нашего войска вблизи Калиновки. Бой продолжается.

Торецкое направление. Произошли три безрезультатных вражеских атаки в районах Северного и Торецкого.

Покровское направление. Наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты предприняли 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Нью-Йорка, Новоалександровки, Воздвиженки, Калинового, Прогресса, Лозоватского, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 19 атак противника, восемь боев еще продолжаются. Утраты противника уточняются.

На этом направлении воины 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко сбили вражеский самолет Су-25.

Кураховское направление. Продолжается один бой. В настоящее время украинские защитники уже отбили 15 атак оккупационной армии. Противник концентрирует усилия в сторону Прасковьи.

Времевское направление. Было семь вражеских атак недалеко от Водяного, Макаровки и Константиновки. Шесть атак наши воины отразили, еще одна – продолжается.

Ореховское направление. Подразделения наших войск отразили два штурма россиян. Здесь оккупанты потерпели неудачу в районах Малой Токмачки и Роботиного.

Приднепровское направление. Враг безрезультатно атаковал наших защитников на левом берегу Днепра.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Силы обороны отвергли российских оккупантов с некоторых позиций в селе Глубокое на Харьковском направлении. В то же время у врага есть продвижение на нескольких участках фронта.

– Украинские защитники показали свои боевые будни на линии передовой, проходящей в Серебрянском лесу на Луганщине. Наши воины там стойко держат оборону и наносят потери врагу.

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