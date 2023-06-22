ВСУ нашли документы оккупантов с отказами выполнять приказ командиров на Запорожье. Фото

На Запорожском направлении украинские военнослужащие обнаружили документы оккупантов, которые свидетельствуют об отказе россиян выполнять приказы командования. Примечательно, что объяснительные записки захватчиков датированы началом 2023 года.

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В своих письмах оккупанты жаловались командирам, что считают наступление "дорогой в последний путь". Об этом сообщает "Радио Свобода" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Документы свидетельствуют о том, что российские захватчики отказались выполнить приказ командира роты в соответствии с распоряжением командования 58-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ о наступлении.

Целый ряд документов датирован 18 января 2023 года. Эти письма были обнаружены украинскими военнослужащими на деоккупированных территориях в Запорожской области.

В объяснительных записках российские оккупанты жаловались, что у них нет боевого опыта для наступления, а также заявили о нравственной и психической неустойчивости. Более того, захватчики заявили, что считают наступление "дорогой в последний путь", и нецензурно обращались к командирам в письмах.

Напомним, толпа мобилизованных российских оккупантов записала видео с жалобами на свое командование и нехватку оружия. При этом захватчики ноют, что им некому конкретно пожаловаться, потому что они даже не знают фамилии своих командиров.

Ранее пленный российский оккупант Михаил Голубев из Орловской области заявил, что пришел убивать украинцев и разрушать мирные города, чтобы отдать "долг родине". В то же время захватчик пожаловался на своих командиров и признался, что они боятся расправы со стороны подчиненных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российской оккупационной армии сохраняются серьезные проблемы с моральным духом и состоянием командования передовых подразделений. Войска РФ продолжают использование "заградительных сил" для стрельбы по отступающим солдатам.

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