ВСУ наступают южнее Бахмута и закрепляются на достигнутых рубежах – Генштаб

Украинские защитники имеют успех на Бахмутском направлении. Вооруженные силы ведут наступательные действия к югу от города и закрепляются на достигнутых рубежах.

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Об этом сообщает пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Андрей Ковалев, передает Military Media Center. Также Силы обороны ведут активную военную операцию на южном фронте в направлении Мелитополя.

В частности, на Юге защитники имели успех в районе Новопрокоповки.

"Украинские военные наступают южнее города Бахмут. На южном фронте Силы обороны ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении, имели успех в направлении Новопрокопки", – сообщил представитель.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска РФ начали перебрасывать на Запорожское направление силы, накопленные на других участках южного фронта. Там идут наступательные операции ВСУ, и захватчики надеются их сдержать.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 августа воины 47-й ОМБр подняли сине-желтый флаг Украины над селом Роботино Токмакского района Запорожской области. Это одно из самых горячих направлений контрнаступления.

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