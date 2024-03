ВСУ не позволяют врагу добиться значительных успехов на фронте, но задержки западной помощи могут изменить ситуацию – ISW

В настоящее время Украина не позволяет российским войскам добиться значительных тактических успехов на всей линии фронта. Однако продолжающиеся задержки в помощи США в сфере безопасности, вероятно, увеличат угрозу оперативного успеха РФ, в том числе нелинейным и, возможно, показательным образом.

На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Они настаивают на том, что прибытие достаточной и регулярной военной помощи Силам обороны значительно сузит наступательные возможности врага и поможет подготовиться к освобождению большей территории.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CBS News, опубликованном 28 марта, что украинским силам удалось сдержать наступление армии России зимой 2023-2024 годов и они стабилизировали оперативную ситуацию.

Аналитики подчеркнули, что ВСУ замедлили темпы продвижения российских войск к западу от Авдеевки после захвата врагом населенного пункта 17 февраля, а оккупанты добились лишь постепенных, незначительных тактических успехов на других участках фронта.

"Однако Зеленский заявил, что украинские силы не готовы защищаться от еще одного крупного российского наступления, которое ожидается в мае или июне 2024 года", – отметили в ISW.

По мнению экспертов, войска РФ, вероятно, продолжат поддерживать темп своих наступательных операций до конца весны 2024 года, несмотря на сложные погодные и ландшафтные условия, чтобы воспользоваться нехваткой украинской техники до прибытия ожидаемой ограниченной помощи со стороны Запада.

Российские силы также, вероятно, стремятся заставить Украину расходовать материальные средства, которые она могла бы в противном случае накопить для оборонительных усилий этим летом и возможных контрнаступательных операций позже в 2024 или в 2025 году.

"Повсеместный дефицит, возможно, вынуждает Украину отдавать приоритет ограниченным ресурсам критически важным секторам фронта, увеличивая риск прорыва ВС РФ в других, менее обеспеченных секторах и делая линию фронта в целом более хрупкой, чем кажется, несмотря на нынешние относительно медленные темпы российского наступления", – предположили в ISW.

По оценкам Института изучения войны, российские войска захватили 505 кв. км украинской территории с момента начала наступательных операций в октябре 2023 года. А в период с 1 января по 28 марта 2024-го оккупанты захватили почти на 100 кв. км территории больше, чем за последние три месяца 2023 года.

"Такие темпы продвижения могут быть связаны с сочетанием нехватки украинской техники и более благоприятных погодных условий зимой, чем осенью. Однако это незначительное увеличение темпов российского наступления не отражает угрозы оперативного успеха РФ на фоне продолжающихся задержек с американской помощью Украине в сфере безопасности", – подчеркнули аналитики.

По их словам, ограничения в материальном обеспечении ограничивают и возможности украинских сил проводить эффективные оборонительные операции, а также предлагают ВС РФ гибкость в проведении наступательных операций, что может привести к усложнению и нелинейности возможностей для них добиться оперативных значительных успехов в будущем. Возможности использования таких "уязвимостей" Украины будут расширяться по мере сохранения нехватки материальных средств и по мере того, как Украина продолжает "решать проблемы с набором военнослужащих".

"Прибытие достаточной и регулярной западной помощи в области безопасности и решение украинских проблем с человеческими ресурсами сузят эти возможности для российских сил и предоставят ВСУ возможность помешать врагу добиться даже незначительных тактических успехов, ухудшить российские наступательные возможности и подготовиться для будущих контрнаступательных операций по освобождению большей территории Украины", – подытожил ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики издания The Telegraph перечислили ключевые виды оружия, крайне нужного ВСУ. Там считают, что изменить ход войны в Украине в пользу Сил обороны может один человек – спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, с которым на днях провел переговоры Зеленский.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!