ВСУ обезвредили 1530 оккупантов и много автотехники армии РФ за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины в ходе боестолкновений на фронте за прошедшие сутки отминусовали 1530 российских оккупантов. Также уничтожили 383 единицы вооружения и техники войск РФ.

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С начала полномасштабной войны защитники обезвредили уже близко 859 920 личного состава армии страны-агрессора. Данные о ее потерях по состоянию на 17 февраля сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины сожгли 52 боевые бронированные машины (всего 21 063), 37 артиллерийских систем (23 222), 16 танков (10 089) оккупационных российских сил.

С неба защитники "приземлили" 128 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 25 505).

Кроме этого, сожжено 149 единиц автомобильной техники и автоцистерн (37 605), одну – спецтехники (3750) захватчиков.

Всего за время полномасштабной войны Силы обороны обезвредили 3063 крылатые ракеты, 1283 РСЗО, 1067 средств ПВО, 370 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 47-й бригады "Магура" разгромили колонну бронетехники российских войск на Курщине. Вражеское подразделение, состоявшее из более десятка танков с советскими флагами и роты военных, потерпело сокрушительное поражение.

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