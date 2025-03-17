ВСУ обезвредили 1210 оккупантов и 19 танков армии РФ за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины во время боестолкновений на фронте за прошедшие сутки отминусовали 1210 российских оккупантов. Также уничтожили 224 единицы вооружения и техники войск РФ.

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С начала полномасштабной войны защитники обезвредили уже около 895 450 личного состава армии страны-агрессора Данные о ее потерях на 17 марта сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины обезвредили 37 артиллерийских систем (всего 24 598), 19 танков (10 344), 11 боевых бронированных машин (21 489), одну реактивную систему залпового огня (1318) оккупационных сил РФ.

В небе защитники сбили 54 российских беспилотника оперативно-тактического уровня (всех 29 467). На земле сожгли 101 единицу автомобильной техники и автоцистерн (в общем 40 785), одну – спецтехники (3778) агрессора.

За время войны Силы обороны также уничтожили 3121 крылатую ракету, 1104 средства ПВО, 370 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров и подлодку российских войск.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что потери армии РФ с начала года превысили 100 тысяч оккупантов. Он подчеркнул, что Силы обороны продолжают уничтожать врага по всей линии фронта и показал видео успешной работы защитников.

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