ВСУ обезвредили 1800 оккупантов и 15 российских танков за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 210 единиц российского вооружения и военной техники. Во время боев ликвидировали и ранили еще 1820 военных преступников из рядов ВС РФ.

Видео дня

С начала полномасштабной войны на украинской земле обезвредили уже примерно 774 100 живой силы страны-агрессора. Данные о потерях врага на 22 декабря сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили 50 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 20 735).

Также воины сожгли 32 артиллерийских системы (всех 21 284), 29 боевых бронированных машин (19 870), 15 танков (9609) и три средства противовоздушной обороны (1030) захватчиков из РФ.

Кроме этого, уничтожили еще 81 единицу вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 31 972).

За время от 24 февраля 2022-го Силы обороны уничтожили также 3662 единиц спецтехники, 2947 крылатых ракет, 1256 РСЗО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку войск агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, операторы ударных БПЛА бригады пограничников "Помста" уничтожили важные объекты оккупантов на Краматорском направлении фронта. В течение недели, кроме танков и вооружения, они сожгли несколько складов из БК и горючего, пять пунктов управления дронами армии РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!