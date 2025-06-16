ВСУ обезвредили за сутки более 1200 оккупантов и десятки единиц автотехники армии РФ

Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны нанесли армии РФ значительные потери в живой силе – 1 005 060 захватчиков стали "грузом 200/300". В частности, около 1200 военных преступников попали в этот список во время боестолкновений за прошедшие сутки.

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Защитники отминусовали еще 212 единиц российской военной техники и вооружения. Обновленные данные 16 июня озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины сбили девять российских крылатых ракет (всего 3346) и 95 беспилотников оперативно-тактического уровня (40 804).

Бойцы уничтожили 18 артиллерийских систем (всех 29 208), семь боевых бронированных машин (22 811), два танка (10 939), одно средство ПВО (1187) армии РФ.

Также ВСУ сожгли 79 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (всего 52 096), одну – спецтехники (3916).

Кроме того, за время войны Силы обороны уничтожили 1418 РСЗО, 416 самолетов, 337 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку.

Как сообщал OBOZ.UA, воины пограничного подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" нанесли "триаду" ударов по оккупантам на Донетчине. Так защитники ликвидировали живую силу и БК врага.

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