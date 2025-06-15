'Триада' ударов по оккупантам: пограничники уничтожили БК и живую силу РФ в Донецкой области

Украинские военные продолжают уничтожать врага и его технику на Восточном направлении. На этот раз пограничники нанесли "триаду" ударов по оккупантам, в частности, ликвидировав БК противника.

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Зрелищные кадры своей работы опубликовали пилоты подразделения "Феникс". Они успешно уничтожают врага на одном из самых горячих направлений, в Донецкой области.

"Пылает вражеский склад с БК, эпическая погоня за мотоциклистом, разминирование FPV-заседок. Присоединяйся к сбору, прикрой Феникса! СБОР НА РЕБ. Номер карты банка: 4441 1111 2463 5222", – говорится в сообщении военных.

Накануне стало известно о том, что на Курском направлении операторы боевых дронов подразделения РУБпАК "Прайм" 5 пограничного отряда нанесли сокрушительные удары противнику.

Кроме того, 15 июня в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили информацию об атаке по городу Елабуга (Республика Татарстан, Россия). В результате успешной операции было поражено одно из мест производства ударных БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июня агенты ГУР МО обесточили объекты российского военно-промышленного комплекса и ВС РФ в Кенигсберге. Убытки для России в результате диверсии составляют почти 5 миллионов долларов США.

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