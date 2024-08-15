В армии РФ минус самолет и 1220 окупантов: в Генштабе назвали потери врага за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боевых столкновениях около 1220 российских оккупантов. На сегодня общие потери в войне личного состава армии РФ составляют 595 620.

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Защитники уничтожили приблизительно 200 единиц военной техники и вооружения врага, а также очередной самолет захватчиков. Данные по состоянию на 15 августа озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Так, накануне наши воины обезвредили 47 артиллерийских систем (всего 16 868), 24 боевых бронированных машин (16 426), восемь танков (8484), три РСЗО (1154), одно средство ПВО (922) ВС РФ.

В небе защитники сбили две вражеские крылатые ракеты (всех 2428) и 50 беспилотников оперативно-тактического уровня (13 598). Также бойцы приземлили самолет (367) – это был российский истребитель-бомбардировщик Су-34, который упал в Курской области РФ.

Кроме этого, ВСУ уничтожили 65 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 22 775) оккупантов.

С начала полномасштабной войны нанесены и такие потери армии РФ: минус 2813 единиц спецтехники, 328 вертолетов, 28 кораблей/катеров, подлодка.

Как сообщал OBOZ.UA, на временно оккупированной территории Запорожской области военные контрразведчики СБУ и ВСУ уничтожили российскую РЛС дальнего обнаружения "Каста" вместе с машинами обеспечения ракетами GMLRS с кассетной боевой частью. Эта станция была "глазами" российской ПВО, контролировавшей украинское воздушное пространство.

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