ВСУ обезвредили за сутки 1130 оккупантов и полтысячи единиц техники армии РФ – Генштаб

Защитники Украины с начала полномасштабной войны нанесли армии РФ значительные потери в живой силе – 979 830 оккупантов были ликвидированы и ранены. Из них примерно 1130 захватчиков попали в этот список за прошедшие сутки.

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К тому же Силы обороны уничтожили еще 565 единиц военной техники и вооружения врага. Обновленные данные 24 мая сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В частности, накануне воины сбили 232 беспилотника оперативно-тактического уровня (всего 37 177) и превратили в металлолом 232 единицы автомобильной техники и автоцистерн (49 639) российских войск.

Также бойцы уничтожили 47 боевых бронированных машин (всех 22 622), 36 артиллерийских систем (28 201), 11 танков (10 852), пять РСЗО (1395) и два средства ПВО (1169) оккупантов.

Кроме того, за время полномасштабной войны ВСУ отминусовали 3895 единиц спецтехники, 3197 крылатых ракет, 372 самолета, 336 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Силах обороны показали кадры уничтожения российской эшелонированной системы ПВО на Донетчине. Меткими ударами защитники поразили ЗРК "Тор", "С-300" и комплекс "Бук-М3" армии РФ.

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