ВСУ обезвредили за сутки 980 захватчиков, средство ПВО и более ста дронов врага

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки отминусовали около 980 российских оккупантов. Также обезвредили 253 единицы их военной техники и вооружения.

По состоянию на 12 августа общие потери личного состава войск РФ в этой войне достигают 1 065 220 захватчиков (убитыми и ранеными). Обновленные данные сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери оккупантов

Накануне украинские воины уничтожили 26 артиллерийских систем (всех 31 406), пять боевых бронированных машин (23 119), пять танков (11 098), две РСЗО (1464) и одно средство ПВО (1205) агрессора.

На передовой защитники сбили 107 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 50 753). Кроме этого, бойцы сожгли 106 единиц автомобильной техники и автоцистерн (58 219), одну – спецтехники (3937) армии РФ.

Всего с начала полномасштабной войны Силы обороны также обезвредили 3556 крылатых ракет, 421 самолет, 340 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку российских войск.

Что предшествовало

За сутки 10 августа Силы обороны отминусовали около 1000 захватчиков из РФ, а также обезвредили 372 единицы российской военной техники и вооружения.

11 августа Генштаб ВСУ подтвердил ликвидацию комбрига оккупантов с позывным "Днепр" и пятерых офицеров оперативного состава ВС РФ. Это стало результатом удара украинских воинов по командному пункту российской 85-й отдельной мотострелковой бригады на Донетчине.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики посчитали, что потери танков РФ уменьшаются, поскольку оккупанты продолжают снижать приоритетность механизированных атак по всей линии фронта. Это свидетельствует о том, что командование ВС РФ осознает невозможность защитить технику от ударов украинских беспилотников на передовой и в тылу.

