ВСУ остановили 52 попытки врага атаковать на Покровском направлении: какая ситуация на фронте

Российская оккупационная армия продолжает наступление на разных участках фронта в попытке прорвать оборону украинских войск и захватить новые территории. В свою очередь украинские защитники сдерживают врага и наносят ему существенные потери.

Всего за прошедшие сутки 13 сентября на фронте было зафиксировано 184 боевых столкновения. Самые активные боевые действия происходят на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 14 сентября.

Ситуация с обстрелами

В течение суток путинские войска нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 89 авиаударов, в том числе сбросили 163 управляемые бомбы. Кроме этого, враг совершил 4785 обстрелов, из них 137 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6325 дронов-камикадзе.

Под авиационными ударами противника были районы населенных пунктов Железнодорожное, Приморское Запорожской области; Казачье, Ингулец Херсонской области.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны за минувшие сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава и техники, четыре артиллерийских средства и один важный объект российских захватчиков.

Обстановка на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Противник нанес 8 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 20 управляемых авиационных бомб, и совершил 180 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 14 боевых столкновений в районах Волчанска, Амбарного, Фиголовки и в направлении Хатнего, Отрадного.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Мирного, Степной Новоселовки и в направлении Купянска, Новой Кругляковки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Шандриголово, Колодец, Грековка, Заречное и в сторону Ставков.

На Северском направлении за прошедшие сутки враг совершил 22 атаки на позиции наших подразделений в районах Серебрянки, Григоровки и в направлении населенных пунктов Ямполь, Дроновка.

На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столкновения в районе Белой Горы и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 10 атак в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Екатериновка, Полтавка, Русин Яр и в сторону Плещеевки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Николаевка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лисовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное, Новониколаевка, Новоподгородное, Молодецкое, Шахово и Шахово.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 41 атаку на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Александроград, Терново, Воскресенка, Малиевка, Ольговское и в направлении Ивановки, Новоивановки и Полтавки.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник наступательных действий не проводил.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг трижды без успеха пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Потери российских войск

В общей сложности за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 880 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, 42 артиллерийских системы, одну реактивную систему залпового огня, 261 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, 102 единицы автомобильной техники и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 13 сентября ситуация в городе Купянске и его окрестностях находится под контролем Вооруженных сил Украины. При этом в городе проводится контрдиверсионная операция. В то же время, враг продолжает предпринимать попытки накапливаться на северных окраинах города Купянска.

