ВСУ остановили оккупантов на Северском направлении, возле Волчанска на Харьковщине идут бои – Генштаб

Российская террористическая армия продолжает атаковать на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинских войск. Самые активные боевые действия продолжаются на Покровском направлении.

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В целом за прошедшие сутки зафиксировано 114 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 11 августа.

В течение суток противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, 73 авиационных удара, задействовав 106 управляемых авиабомб. Кроме этого, враг совершил 4928 обстрелов, в том числе 153 из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами были районы населенных пунктов Бытица, Басовка, Великая Рыбица, Казачья Лопань, Сергеевка, Северск, Переездное, Дружба, Торецк, Александрополь, Гродовка, Мирноград, Новодонецкое, Нескучное, Пятихатки, Новоандреевка и Белогорье.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 21 удар по скоплениям живой силы противника, пять – по вражеским артиллерийский и ракетами средствам, два – по станциям радиоэлектронной борьбы.

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло шесть боевых столкновений в районе Волчанска.

На Купянском направлении количество атак за сутки достигло десяти. Силы обороны отразили все штурмовые действия противника возле Синьковки, Берестового, Глушковки и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска отразили 17 атак оккупантов в районах населенных пунктов Невское, Макеевка, Терны, а также в Серебрянском лесу.

На Северском направлении Силами обороны Украины остановлены семь штурмовых действий вблизи Белогоровки, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении наши воины пресекли 11 попыток противника прорвать оборону в районах Белой Горы, Ивановского и Часового Яра. Возле последнего произошло более 80 процентов всех боевых столкновений.

На Торецком направлении враг совершил десять атак неподалеку от населенных пунктов Северное, Железное, Дружба, Нью-Йорк и Торецк. По Торецку и близлежащих территориях нанес за сутки девять авиаударов.

На Покровском направлении наши защитники отразили 38 вражеских штурмовых действий. Больше всего их было в районах населенных пунктов Желанное, Гродовка и Воздвиженка – десять, восемь и пять соответственно.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили вражеские атаки в районах Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки, Карловки и Константиновки, где оккупанты девять раз пытались прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении агрессор трижды атаковал украинские позиции, в районе Водяного и Старомихайловки и Керменчика.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение недалеко от Новоданиловки.

На Приднепровском направлении успеха не имели две атаки россиян.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу. В общей сложности, за прошедшие сутки украинские воины обезвредили более 1220 российских захватчиков. Также враг потерял шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, один вертолет, 27 БПЛА оперативно-тактического уровня, 71 автомобиль и 11 единиц специальной техники.

Напомним, утром 11 августа российская террористическая армия совершила очередной обстрел Краматорска Донецкой области. Вследствие вражеской атаки в городе пострадали мирные жители.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевщины мужчина и ребенок погибли в результате российской ракетной атаки ночью 11 августа. На жилые дома упали обломки сбитой вражеской ракеты и люди оказались под завалами.

Ранее сообщалось, что начало активных боевых действий на территории Курской области показало слабость обороны российских войск в приграничной зоне. При этом атака стала для диктатора Владимира Путина самым серьезным вызовом с момента так называемого "мятежа" наемников ЧВК "Вагнер" в июне 2023 года.

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