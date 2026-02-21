ВСУ остановили продвижение врага на юге и сократили 'серую' зону. Карта

На юге Украины Силы обороны остановили продвижение российских захватчиков и благодаря штурмовым и контратакующим действиям уменьшили так называемую "серую" зону на Александровском и Гуляйпольском направлениях. Таким образом ситуацию на этих участках фронта удалось стабилизировать.

Кроме того, наши бойцы не допустили введения противником групп закрепления и усложнили попытки врага закрепиться на новых позициях. Детали сообщил представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона.

"Украинские защитники заблокировали продвижение войск РФ и сейчас действуют в активной обороне", – отметил спикер.

Он добавил, что, по информации украинской разведки, отдельные подразделения армии РФ понесли потери и потеряли боеспособность, из-за чего пока не способны проводить штурмовые действия на юге.

Информация об успехах ВСУ от ISW

Об успехах украинских бойцов на юге сообщают и аналитики американского Института изучения войны. Так, геолокационные кадры от 19 февраля свидетельствуют о продвижении украинских подразделений на запад от Железнодорожного в районе Гуляйполя и их удары по позициям россиян в северной части Злагоды.

Также отмечается, что контратаки Сил обороны сдерживают наступление врага, в частности вблизи Андреевки и Железнодорожного. Военный обозреватель Константин Машовец отмечает, что в случае перерезания дороги Гуляйполе – Великая Новоселка успешные действия ВСУ могут сорвать подготовку российского командования к возможному летнему наступлению.

Напомним, накануне Владислав Волошин рассказывал, что оккупанты не снижают давления в Запорожской области на Гуляйпольском направлении. Там продолжаются ожесточенные бои, а враг активно пытается вытеснить ВСУ из Гуляйполя, но это ему не удается.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в Гуляйпольском направлении российские оккупанты попытались проникнуть в тыл украинских войск, скрываясь под гражданской одеждой. Они рассчитывали использовать сложную погоду, чтобы обойти позиции, однако были замечены украинскими пограничниками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!