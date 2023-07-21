ВСУ отбили атаки оккупантов на Купянском направлении, уничтожены две станции РЭБ и еще четыре важных объекта врага – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки сошлись в 32 боевых столкновениях с войсками РФ на пяти направлениях фронта. Они отбили атаки оккупантов в сторону Купянска, Бахмута и Авдеевки, не дают продвинуться по направлению к Лиману и продолжают сдерживать вражеское наступление под Марьинкой.

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Вместе с тем защитники ведут наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляясь и нанося потери захватчикам. О последних событиях с фронта сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 21 июля.

Накануне ночью во время массированной воздушной атаки, которую российские оккупанты осуществили по Украине, применив 19 различных ракет и 19 дронов-камикадзе, силы ПВО обезвредили 18 таких целей. Хотя в течение суток враг нанес также 49 авиационных ударов и совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня. В результате всех этих российских террористических атак, к сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушениям и повреждениям подверглись промышленные объекты, жилые дома и другая инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях ВС РФ сохраняют военное присутствие. Они нанесли авиаудары в районах Семеновки и Новгород-Северского на Черниговщине, Сум и Грабовского на Сумщине. Также совершили минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, среди которых Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Басовка, Волфино – Сумской; Уды, Казачья Лопань, Одноробовка, Старица, Волчанск и Бударки – Харьковской.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки врага юго-западнее Масютовки на Харьковщине. Артиллерийским и минометным российским обстрелам подверглись Двуречная, Западное, Фиголовка, Каменка, Красное Первое, Купянск, Кучеровка, Моначиновка и Тополи Харьковской области.

На Лиманском направлении враг с артиллерии обстрелял н. п. Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное, Берестово, Кисловка, Раздолевка – Донецкой.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем артиллерии оккупантов, наши защитники успешно отбили их атаки на юго-западной окраине Клищиевки. От российских артобстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Марково, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Часов Яр и Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии врага, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Невельского. Те со своей стороны нанесли авиаудары в районах Северного и Авдеевки. Также обстреляли артиллерией более 10 населенных пунктов, в частности пострадали Авдеевка, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши воины продолжают сдерживать наступление войск РФ в районах Новомихайловки и Марьинки. Враг ударил из авиации возле Александрополя и Новомихайловки, совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, среди которых Красногоровка, Марьинка, Желание Первое, Победа и Георгиевка на Донетчине

На Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиаудары в районах Золотой Нивы, Угледара, Сторожевого, Макаровки, Благодатного и совершили обстрелы н. п. Большая Новоселка, Угледар, Водяное, Благодатное и Отрадное на Донетчине.

На Запорожском и Херсонском направлениях захватчики сосредотачивают основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершили безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного Запорожской области. Кроме этого, нанесли авиаудары возле Малой Токмачки, Новоданиловки, Егоровки, Птихаток на Запорожье и Казацкого на Херсонщине. Артобстрелам подверглись более 30 н. п., в частности, Новоданиловка, Малиновка, Гуляйполе, Лобково, Зализничное, Белогорье, Запорожской области; Херсон, Понятовка, Тягинка, Красный Маяк, Антоновка, Зимовщик – Херсонской.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям оккупантов, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Украинская боевая авиация за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава. Также защитники уничтожили вражеский разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны, две станции РЭБ и еще четыре важных объекта оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал о темпах контрнаступления и главных вызовах. Он подчеркнул, что каждый день защитники продвигаются вперед на расстояние до километра.

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