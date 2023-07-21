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ВСУ отбили атаки оккупантов на Купянском направлении, уничтожены две станции РЭБ и еще четыре важных объекта врага – Генштаб

Марина Лисничук
War
4 минуты
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ВСУ отбили атаки оккупантов на Купянском направлении, уничтожены две станции РЭБ и еще четыре важных объекта врага – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки сошлись в 32 боевых столкновениях с войсками РФ на пяти направлениях фронта. Они отбили атаки оккупантов в сторону Купянска, Бахмута и Авдеевки, не дают продвинуться по направлению к Лиману и продолжают сдерживать вражеское наступление под Марьинкой.

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Вместе с тем защитники ведут наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляясь и нанося потери захватчикам. О последних событиях с фронта сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 21 июля.

Накануне ночью во время массированной воздушной атаки, которую российские оккупанты осуществили по Украине, применив 19 различных ракет и 19 дронов-камикадзе, силы ПВО обезвредили 18 таких целей. Хотя в течение суток враг нанес также 49 авиационных ударов и совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня. В результате всех этих российских террористических атак, к сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушениям и повреждениям подверглись промышленные объекты, жилые дома и другая инфраструктура.

ВСУ отбили атаки оккупантов на Купянском направлении, уничтожены две станции РЭБ и еще четыре важных объекта врага – Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях ВС РФ сохраняют военное присутствие. Они нанесли авиаудары в районах Семеновки и Новгород-Северского на Черниговщине, Сум и Грабовского на Сумщине. Также совершили минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, среди которых Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Басовка, Волфино – Сумской; Уды, Казачья Лопань, Одноробовка, Старица, Волчанск и Бударки – Харьковской.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки врага юго-западнее Масютовки на Харьковщине. Артиллерийским и минометным российским обстрелам подверглись Двуречная, Западное, Фиголовка, Каменка, Красное Первое, Купянск, Кучеровка, Моначиновка и Тополи Харьковской области.

На Лиманском направлении враг с артиллерии обстрелял н. п. Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное, Берестово, Кисловка, Раздолевка – Донецкой.

ВСУ отбили атаки оккупантов на Купянском направлении, уничтожены две станции РЭБ и еще четыре важных объекта врага – Генштаб

На Бахмутском направлении, под плотным огнем артиллерии оккупантов, наши защитники успешно отбили их атаки на юго-западной окраине Клищиевки. От российских артобстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Марково, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Часов Яр и Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии врага, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Невельского. Те со своей стороны нанесли авиаудары в районах Северного и Авдеевки. Также обстреляли артиллерией более 10 населенных пунктов, в частности пострадали Авдеевка, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши воины продолжают сдерживать наступление войск РФ в районах Новомихайловки и Марьинки. Враг ударил из авиации возле Александрополя и Новомихайловки, совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, среди которых Красногоровка, Марьинка, Желание Первое, Победа и Георгиевка на Донетчине

ВСУ отбили атаки оккупантов на Купянском направлении, уничтожены две станции РЭБ и еще четыре важных объекта врага – Генштаб

На Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиаудары в районах Золотой Нивы, Угледара, Сторожевого, Макаровки, Благодатного и совершили обстрелы н. п. Большая Новоселка, Угледар, Водяное, Благодатное и Отрадное на Донетчине.

На Запорожском и Херсонском направлениях захватчики сосредотачивают основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершили безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного Запорожской области. Кроме этого, нанесли авиаудары возле Малой Токмачки, Новоданиловки, Егоровки, Птихаток на Запорожье и Казацкого на Херсонщине. Артобстрелам подверглись более 30 н. п., в частности, Новоданиловка, Малиновка, Гуляйполе, Лобково, Зализничное, Белогорье, Запорожской области; Херсон, Понятовка, Тягинка, Красный Маяк, Антоновка, Зимовщик – Херсонской.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям оккупантов, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

ВСУ отбили атаки оккупантов на Купянском направлении, уничтожены две станции РЭБ и еще четыре важных объекта врага – Генштаб

Украинская боевая авиация за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава. Также защитники уничтожили вражеский разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны, две станции РЭБ и еще четыре важных объекта оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал о темпах контрнаступления и главных вызовах. Он подчеркнул, что каждый день защитники продвигаются вперед на расстояние до километра.

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