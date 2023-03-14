ВСУ отбили более 100 вражеских атак за сутки: в Генштабе назвали самые горячие направления и предупредили о высоком уровне ракетной угрозы

Подразделения Сил обороны Украины накануне отбили более 100 атак российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Там, несмотря на значительные потери, вражеские войска продолжают наступательные действия.

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Страна-агрессор РФ использует тактику террора, неизбирательно обстреливает населенные пункты, и на сегодня по всей территории нашего государства высоким остается уровень ракетной угрозы. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке на утро 14 марта – 384-е сутки войны.

За минувшие сутки ВС РФ нанесли пять ракетных ударов, в том числе и по объектам гражданской инфраструктуры Сумской и Донецкой областей. Есть погибшие и раненые мирные граждане. Также захватчики совершили 35 авиационных ударов и 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Продолжаются работы по инженерному оборудованию вражеских позиций в приграничных районах Белгородской области РФ. Агрессор обстреливал районы н. п. Михальчина Слобода Черниговской области; Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Бачевск, Эсмань, Стариково, Шалыгино, Белополье и Краснополье – Сумской; Стрелечья, Глубокое, Лукьянцы, Гатище, Волчанск, Двуречная и Кондрашовка – Харьковской.

На Купянском и Лиманском направлениях враг пытается прорвать оборону наших войск. Он провел безуспешные наступления возле Двуречной, Гряниковки, Невского, Червонопоповки, Кременной, Дибровы, Белогоровки и Берестового. В то же время из артиллерии обстрелял районы н. п. Гряниковка, Масютовка, Купянск, Крахмальное, Новоселовское Харьковской области; Макеевка, Диброва и Белогоровка – Луганской; Спорное на Донетчине.

На Бахмутском направлении оккупанты не оставляют попыток захватить город Бахмут. Наши воины отбили их атаки в районах н. п. Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Григоровка и Ивановское. Вражеским обстрелам подверглись Бондарное, Васюковка, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Курдюмовка, Белая Гора, Константиновка, Зализне и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях российская армия совершила безуспешные наступательные действия в районах н. п. Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар. Вражеским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов рядом с линией столкновения, в частности Каменка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Новомихайловка, Угледар и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях захватчики ведут оборонительные действия. Вместе с тем они обстреляли районы более полусотни населенных пунктов недалеко от линии столкновения, в частности Ольговское, Волшебное, Новоандреевка, Степное Запорожской области, а также Качкаровка, Новоселка, Казацкое, Ивановка, Инженерное, Херсон и Камышаны – Херсонской.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии в сутки поразили еще пять базирований личного состава и военной техники, три склада боеприпасов и четыре средства радиоэлектронной борьбы захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты активизировались во временно захваченном Мариуполе Донецкой области. Туда солдаты армии РФ перебрасывают военную технику – танки, грузовики, пушки.

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