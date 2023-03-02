ВСУ отбили более 170 атак врага на пяти направлениях: в Генштабе рассказали, где идут бои. Карта

В Украине начались 372-е сутки российского широкомасштабного вторжения, на которые враг не оставляет попытки ведения наступлений на позиции Сил обороны и циничные обстрелы гражданской инфраструктуры. Накануне наши защитники отбили более 170 атак оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях фронта.

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Очень высоким по всей территории страны остается уровень угрозы нанесения агрессором ракетных ударов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 2 марта.

За прошедшие сутки российские военные преступники нанесли 14 ракетных ударов по гражданским объектам на Харьковщине, Полтавщине и Доннечине. Есть раненые среди мирного населения, поврежденные жилые многоэтажки и частные дома. Также захватчики совершили 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня и 21 авиаудар, в том числе задействовали два БПЛА "Шахед-136". Вражеские ударные дроны сбиты.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирование наступательных группировок ВС РФ не обнаружено. В течение 1 марта они обстреляли населенные пункты Елино и Барановка Черниговской области; Рожковичи, Стариково, Горки, Атинское, Стукаловка, Будки, Волфино, Турья, Грабовское – Сумской; Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Терновая, Охримовка, Потихоново, Двуречная, Кондрашовка – Харьковской. Применили БПЛА с боевой нагрузкой недалеко от Бударок на Харьковщине.

В приграничных районах Белгородской области агрессор продолжает инженерное оборудование местности, устанавливает противотанковые заграждения.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты вели наступательные действия в районах Кременной и Белогоровки Луганской области, а также Спорного – Донецкой. Успеха не имели. В то же время произвели артиллерийские обстрелы н. п. Масютовка, Лиман Первый, Купянск, Кисловка Харьковской области; Куземивка, Макеевка, Кременная, Белогоровка, Диброва на Луганщине и Звановка на Донетчине.

На Бахмутском направлении российская армия продолжает наступать, штурмует Бахмут. Наши защитники отбили ее атаки в районах н. п. Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут и Ивановское. Вражеским обстрелам подверглись Бондарное, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Часов Яр и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Каменки, Северного, Водяного, Невельского и Марьинки. Обстрелял районы н. п. Авдеевка, Ласточкино, Бердичи, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Богоявленка, Большая Новоселка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются, на отдельных участках пытаются создать условия для перехода в наступление. Совершили артиллерийские обстрелы более 45 районов населенных пунктов, среди которых Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области, а также Добрая Надежда, Никополь, Змиевка, Казацкое, Новоселка, Инженерное, Белозерка, Днепровское и город Херсон.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники захватчиков. Также наши защитники сбили вражеский БПЛА типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения, два склада боеприпасов и три других важных объекта врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента прокомментировали данные о том, что партнеры якобы давят на Украину и требуют результатов на поле боя. Там отметили, что никто не может ставить нашей стране ультиматумы, указывать, когда ВСУ идти в контрнаступление.

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