ВСУ отбили более 30 вражеских атак на четырех направлениях, оккупанты разместили свои подразделения в школах Скадовска рядом со школьниками — Генштаб

В течение 12 апреля российские оккупационные войска вели наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там за сутки украинские защитники отбили 34 атаки врага.

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Тем временем на оккупированной части Херсонщины оккупанты прикрываются украинскими детьми: они размещают личный состав в школах, заставляя родителей отправлять на обучение школьников. Об этом говорится в вечерней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

На протяжении суток российские оккупанты пытались наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях: там за сутки украинские воины отбили 34 атаки врага. Самые ожесточенные бои шли в районе Бахмута и Марьинки.

Тем временем на оккупированных территориях Украины захватчики все чаще расшатываются в школах, прикрываясь школьниками и педагогами, как живым щитом. Последний подобный случай зафиксирован во временно оккупированном Скадовске Херсонской области.

"В город Скадовск Херсонской области в течение последних дней прибыли подразделения российских оккупационных войск из числа мобилизованных. Личный состав размещают в зданиях образовательных заведений. При этом оккупанты заставляют преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением занятий детьми", – отмечается в сводке.

В то же время, констатируют в Генштабе, в Скадовске близится гуманитарный кризис из-за значительного дефицита лекарств. Он возник из-за того, что оккупационная "власть" значительно ограничила поставки всех видов лекарств в аптеки.

На протяжении суток украинские воины продолжали наносить оккупантам потери.

Так, авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбит 1 вражеский БПЛА типа "Орлан - 10".

Между тем, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов противника, а также 1 радиолокационную станцию противника.

Враг также продолжал атаковать населённые пункты Украины и позиции украинских воинов. За сутки войска РФ нанесли 19 авиационных ударов, совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате атак есть раненые среди гражданского населения.

Высокой остается вероятность массированного ракетного удара по всей территории Украины.

В целом 12 апреля ситуация на разных направлениях была такой:

– На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения территориальных войск вооруженных сил РФ продолжают находиться на территории Беларуси. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил РБ. Отдельные соединения и части приведены в высшую степень боевой готовности. Доукомплектование привлекаемых к проверке подразделений осуществлено за счет призыва военнослужащих запаса.

Противник удерживает определенные подразделения в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, продолжает осуществлять инженерное оборудование местности.

В течение суток враг обстрелял населенные пункты Галагановка, Железный Мост, Архиповка Черниговской области; Мефодовка, Белополье, Волфино, Кондратовка, Варачино, Басовка, Запсилье Сумской области, а также Ветеринарное, Волчанск, Варваровка, Землянки, Комиссарово и Колодезное в Харьковской области.

– На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Красное Первое, Двуречная, Западное и Кондрашовка Харьковской области.

– На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Невское, Песчаное, Кузьмино и Белогоровка Луганской области.

– На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются жестокие бои. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе севернее Хромово и возле Богдановки. Подразделения сил обороны отразили около 18 атак противника на указанном участке фронта.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка, Дружба и Зализное Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где были отражены 14 вражеских атак.

Враг обсрелял населенные пункты Керамик, Новокалиново, Красногоровка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Невельское, Карловка, Георгиевка, Марьинка Донецкой области.

– На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Великая Новоселка, Угледар, Пречистовка Донецкой области.

– На Запорожском и Херсонском направлениях противник оборонялся. Обстрелял, в частности, Времовку и Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Зализнычное, Белогорье, Малую Токмачку, Каменское Запорожской области; Качкаровку, Веселое, Антоновку, Инженерное, Зеленовку Херсонской области и город Херсон.

Напомним, утром в Генштабе отчитывались, что ВСУ отбили за сутки 72 атаки противника на четырех направлениях. Уничтожены два вражеских БПЛА и станции РЭБ.

В то же время, накануне ВСУ ликвидировали за сутки 730 оккупантов и 5 танков. Безвозвратные потери России в живой силе достигли 180 050 захватчиков.