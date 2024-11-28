ВСУ отбили позиции на Харьковщине и пытаются закрепиться: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

Российская оккупационная армия продолжает наступление на разных направлениях и пытается прорвать оборону ВСУ. В свою очередь украинские защитники сдерживают врага и возвращают утраченные позиции.

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Недавно украинские войска отбили позиции в районе Липцов Харьковской области. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

На Харьковском направлении бойцы ВСУ пытаются закрепиться на занятых позициях для дальнейшего продвижения в этом районе. Защитники атакуют несмотря на сложные погодные условия, мешающие операциям беспилотников и пехоты.

Также бои в Харьковской области продолжаются на Купянском направлении. На этом участке фронта оккупанты продолжают наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Кремлевские пропагандисты утверждали, что российские войска незначительно продвинулись в районе Двуречной (к северу от Купянска) и продолжают попытки наступления через реку Оскол в районе Новомлынска (к северу от Купянска) и наступают к юго-востоку от Купянска в районе Колесниковки и Кругляковки.

В свою очередь украинские войска контратакуют недавно захваченные российские позиции возле Копанок (к западу от Сватово). Геолокационные кадры, опубликованные 26 ноября, показывают, что российские войска провели безуспешную механизированную атаку численностью до взвода к востоку от Торского (к западу от Кременной).

На Краматорском направлении оккупанты продолжили наступательные операции в направлении Часового Яра, но не добились никаких подтвержденных успехов. Российские войска наступали к югу от Часового Яра в районе Белой Горы, Ступочек, Предтечино и Дилевки.

Представитель ВСУ сообщил, что российские войска заминировали и укрепили Бахмут и что подразделения российской 98-й воздушно-десантной дивизии и 3-го армейского корпуса используют населенный пункт в качестве логистического центра для складов боеприпасов, оборудования и топлива.

Основные усилия враг концентрирует на Покровском и Кураховском направлениях. К юго-востоку от Покровска захватчики имели незначительный успех. Геолокационные кадры, опубликованные 26 ноября, указывают на то, что российские войска незначительно продвинулись к западу от Крутого Яра (юго-востоку от Покровска) и в западной части Петровки (южнее Покровска).

Представитель украинской бригады, действующей на Покровском направлении, отметил, что российские атаки остаются очень интенсивными и что враг имеет превосходство в живой силе на этом направлении.

На Кураховском направлении враг также имеет определенные успехи. Геолокационные кадры, опубликованные 27 ноября, указывают на то, что подразделения российской 114-й мотострелковой бригады недавно продвинулись к западу от поселка Берестки (к северу от Курахово и на северном берегу Кураховского водохранилища). Военное командование РФ утверждало, что оккупанты захватили Новую Ильинку (к северу от Курахово и на северном берегу Кураховского водохранилища).

Эксперты отметили, что россияне захватили 43% территории Курахово. Российские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку от Курахово в районе Новодмитровки, Зари, Сонцовки и Вознесенки и в направлении Дачного; к северу от Курахово в районе Берестков; в самом Курахово; и к югу от Курахово в районе Дальнего.

Напомним, российская оккупационная армия увеличила темп наступления на многих участках фронта. За последнюю неделю путинские войска захватили почти 235 кв. км. Такой показатель является недельным рекордом для 2024 года и самым масштабным продвижением россиян с начала полномасштабной войны.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжили наступление на украинские позиции на Курщине. Кремлевские пропагандисты писали об успехах армии РФ возле ряда населенных пунктов региона, однако подтверждений этих заявлений нет.

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