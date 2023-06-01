ВСУ отбили все вражеские атаки возле Марьинки, оккупанты превращают Энергодар в военно-логистическую базу – Генштаб

Подразделения Сил обороны Украины в последний день мая отбили на фронте 21 атаку российской оккупационной армии. На сегодня она, неся большие потери, продолжает сосредотачиваться на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей.

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Особенно враг не прекращает превращать в военно-логистическую базу временно оккупированный Энергодар в Запорожье. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 1 июня – 463-е сутки полномасштабной войны.

Отмечается, что накануне войска РФ совершили три ракетных и 29 авиаударов, 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, другая инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

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