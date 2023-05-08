ВСУ отминусовали 124 оккупанта и подбили вражеский танк: Череватый рассказал о боях на Бахмутском направлении. Карта
Украинские военнослужащие продолжают наносить существенные потери российской оккупационной армии на Бахмутском направлении. Только за сутки было демилитаризировано 124 террориста.
Также защитники страны уничтожили танк, три РЛС и пять складов с боеприпасами. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.
По его словам, оккупанты продолжают штурмовать Бахмут и плотно обстреливают позиции украинских военных. Только за прошедшие сутки оккупанты нанесли более 400 ударов из ствольной и реактивной артиллерии.
"Они продолжают пытаться взять этот город-крепость, 29 раз за сутки произошли боестолкновения, 415 раз враг наносил удары ствольной и реактивной артиллерией по нашим позициям. Произошло 6 авианалетов. В этих боях уничтожено 124 оккупантов, 164 получили ранения. Также подбит танк Т-72, две станции радиоэлектронной борьбы "Стриж" и 5 складов с боеприпасами", – отметил Череватый.
Также спикер Восточной группировки войск развенчал мифы российских военных преступников о том, что ЧВК "Вагнер" якобы испытывает дефицит боеприпасов. Он отметил, что на Бахмутском и Лимано-Купянском направлении оккупанты в среднем за сутки используют 25 тыс. снарядов.
"Нет у них никакого снарядного голода, это абсолютно не соответствует действительности. Там более, чем достаточно снарядов, чтобы бить по нашим позициям. 415 раз за эти сутки, 489 за прошедшие сутки. Это свидетельствует о том, что в среднем в нашей операционной зоне враг использует более 25 тыс. снарядов за сутки – это Бахмутское и Лимано-Купянское направление", – объяснил Череватый.
Напомним, российские боевики из числа наемников частной военной компании "Вагнер" несут значительные потери в боях за Бахмут и не могут выполнить поставленные задачи. Именно поэтому глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявляет о якобы снарядном голоде.
Как сообщал OBOZREVATEL, глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин и чеченский лидер Рамзан Кадыров, вероятно, шантажировали российское минобороны переброской в Бахмут "кадыровцев". В ISW предположили, что так им удалось заставить командующего оккупантами Валерия Герасимова возобновить поставки боеприпасов "вагнеровцам".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!