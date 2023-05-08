ВСУ отминусовали 124 оккупанта и подбили вражеский танк: Череватый рассказал о боях на Бахмутском направлении. Карта

Украинские военнослужащие продолжают наносить существенные потери российской оккупационной армии на Бахмутском направлении. Только за сутки было демилитаризировано 124 террориста.

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Также защитники страны уничтожили танк, три РЛС и пять складов с боеприпасами. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

По его словам, оккупанты продолжают штурмовать Бахмут и плотно обстреливают позиции украинских военных. Только за прошедшие сутки оккупанты нанесли более 400 ударов из ствольной и реактивной артиллерии.

"Они продолжают пытаться взять этот город-крепость, 29 раз за сутки произошли боестолкновения, 415 раз враг наносил удары ствольной и реактивной артиллерией по нашим позициям. Произошло 6 авианалетов. В этих боях уничтожено 124 оккупантов, 164 получили ранения. Также подбит танк Т-72, две станции радиоэлектронной борьбы "Стриж" и 5 складов с боеприпасами", – отметил Череватый.

Также спикер Восточной группировки войск развенчал мифы российских военных преступников о том, что ЧВК "Вагнер" якобы испытывает дефицит боеприпасов. Он отметил, что на Бахмутском и Лимано-Купянском направлении оккупанты в среднем за сутки используют 25 тыс. снарядов.

"Нет у них никакого снарядного голода, это абсолютно не соответствует действительности. Там более, чем достаточно снарядов, чтобы бить по нашим позициям. 415 раз за эти сутки, 489 за прошедшие сутки. Это свидетельствует о том, что в среднем в нашей операционной зоне враг использует более 25 тыс. снарядов за сутки – это Бахмутское и Лимано-Купянское направление", – объяснил Череватый.

Напомним, российские боевики из числа наемников частной военной компании "Вагнер" несут значительные потери в боях за Бахмут и не могут выполнить поставленные задачи. Именно поэтому глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявляет о якобы снарядном голоде.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин и чеченский лидер Рамзан Кадыров, вероятно, шантажировали российское минобороны переброской в Бахмут "кадыровцев". В ISW предположили, что так им удалось заставить командующего оккупантами Валерия Герасимова возобновить поставки боеприпасов "вагнеровцам".

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