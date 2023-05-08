Пригожин и Кадыров шантажировали минобороны РФ: в ISW объяснили, что стоит за скандалом вокруг ЧВК 'Вагнер'

Российские военные преступники – главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и главарь Чечни Рамзан Кадыров шантажировали минобороны РФ переброской в Бахмут кадыровцев, чтобы российское военное командование, выделило боеприпасы наемникам ЧВК "Вагнер". У них, вероятно, получилось вынудить командующего российским театром военных действий в Украине Валерия Герасимова возобновить раздачу артиллерийских боеприпасов.

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После истерики и переговоров с Кадыровым главарь вагнеровцев Пригожин сообщил, что получил от министерства обороны РФ документ, обещающий снабжать террористов в Бахмуте боеприпасами и оружием. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

По мнению аналитиков, несмотря на заявление Пригожина, минобороны России принципиально не изменило своего намерения снизить приоритетность наступательных операций и сохранить боеприпасы на театре военных действий. Угрозы Кадырова перебросить свои войска в Бахмут, вероятно, шантажировали российское военное командование, чтобы оно выделило боеприпасы вагнеровцам.

Кадыров опубликовал 6 мая письмо с просьбой к диктатору России Владимиру Путину дать указание министру обороны Сергею Шойгу и директору Росгвардии Виктору Золотову разрешить переброску чеченских подразделений "Ахмат" с других направлений на позиции ЧВК "Вагнер" на Бахмутском направлении.

В ISW заявили, что вывод чеченских сил из других частей театра военных действий, вероятно, представлял опасность для российских оборонительных рубежей. На такой риск Герасимов, Шойгу или Путин не желали идти. Военные эксперты считают, что отход подразделения "Ахмат", действовавших в районе Белогоровки на линии Святово-Кременная и в Запорожской области, может подорвать оборонительные приготовления России перед запланированным украинским контрнаступлением.

Также аналитики заметили, что успешные совместные усилия Кадырова и Пригожина по шантажу также указывают на то, что Герасимов на самом деле не контролирует все российские силы в Украине, несмотря на то, что он является номинальным командующим театром военных действий.

Напомним, Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров заявили о намерении заменить "вагнеровцев" на боевиков "Ахмат" в городе Бахмут Донецкой области. Такое решение оккупанты аргументировали якобы истощением сил ЧВК "Вагнер" и попыткой чеченцев захватить полностью город.

Недавно главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин записал видеообращение к военному командованию РФ на фоне тел ликвидированных в Украине наемников. Он потребовал выдавать "норму боеприпасов" и в нецензурной форме обругал министра обороны России Сергея Шойгу и начальника генштаба РФ Валерия Герасимова.

Также Пригожин заявил, что 10 мая наемники этой ЧВК якобы намерены выйти из Бахмута. Такое решение он объяснил необходимостью "зализывать раны" и острым снарядным голодом, который испытывают "вагнеровцы".

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины прокомментировали заявление основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о так называемом выходе наемников из Бахмута. На данный момент не фиксируется отвода оккупантов в этом районе.

В свою очередь заместитель министра обороны Украины Анны Маляр заявила, что оккупационные войска пытаются захватить украинский город Бахмут Донецкой области до 9 мая, для чего стягивают туда дополнительные силы из ЧВК "Вагнер". Поэтому заявления владельца этой частной военной компании Евгения Пригожина о планах выйти из Бахмута 10 мая могут быть обманом.

Как сообщал OBOZREVATEL, командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины показало кадры из Бахмута Донецкой области. На них видно, как один из районов города, в котором находятся наши защитники, пылает после вражеского удара. На землю и многоэтажки падали раскаленные части российских снарядов.

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