ВСУ отминусовали более сотни оккупантов на двух направлениях и уничтожили четыре БПЛА: Череватый раскрыл подробности

На востоке нашей страны украинские военнослужащие продолжают уничтожать личный состав и технику российской террористической армии. Только за прошедшие сутки на двух направлениях было убито более 100 оккупантов.

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Также воины ВСУ уничтожили много различной техники врага. Об этом в эфире "24 канала" рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, сейчас на Бахмутском направлении продолжается позиционная война. Украинские войска пытаются улучшить свое положение, в то время как российские оккупанты пытаются атаковать. Череватый подчеркнул, что все атаки врага украинские защитники отбивают.

"Там (на Бахмутском направлении. – Ред.) идет позиционная война. Мы пытаемся улучшить свое положение, враг пытается атаковать, но безуспешно. За эти сутки произошло 4 боестолкновения. Враг наносил удары разными типами артиллерии по нашим позициям, осуществил три авианалета", – заявил он.

За прошедшие сутки враг понес большие потери на востоке Украины – убито 98 оккупантов. Кроме того, 12 россиян украинские военные взяли в плен, еще 160 врагов получили ранения.

Также воины ВСУ уничтожили различную технику оккупантов и склады с боеприпасами.

"В ходе боев мы уничтожили 98 оккупантов, 160 получили ранения, 12 взяли в плен. Также были уничтожены: танк, боевая машина десанта, пушка "Мста-Б", 5 складов с боеприпасами, одна станция радиоэлектронной борьбы "Зоопарк", – рассказал Череватый.

На Купянско-Лиманском направлении было уничтожено 38 россиян, 67 получили ранения. Также украинские воины уничтожили 4 БПЛА "Ланцет" и вражеский блиндаж.

Напомним, в минобороны Британии отметили, что войска РФ потеряли огромное количество наемников, пытаясь захватить Бахмут. По подсчетам специалистов, на каждые оккупированные 48 см территории приходится один убитый или раненый оккупант.

Ранее сообщалось, что силы обороны Украины "денацифицировали" за сутки 13 июня еще 680 российских захватчиков. Так, общая численность "армии 200-х" государства-террориста РФ за период полномасштабного вторжения составила уже 217 330 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ВСУ на Бахмутском направлении продолжают продвигаться вперед. В то же время российские оккупанты теряют позиции на флангах, понеся значительные потери;

– только за один день, 12 июня, на Таврическом направлении потери РФ ранеными и убитыми составляли почти четыре роты. Интенсивные бои в этом направлении продолжаются.

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