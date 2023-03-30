ВСУ отминусовали десятки оккупантов и много техники: Череватый рассказал об упорных боях на двух направлениях фронта

Российские оккупационные войска продолжают массированно обстреливать артиллерией на Лиманском и Купянском направлении. На этом участке фронта враг также активно применяет бронетехнику.

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При этом украинские защитники в упорных боях держат оборону и продолжают наносить противнику потери. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

По его словам, Купянское и Лиманское направления уже в течение нескольких недель остаются лидерами по количеству артиллерийских ударов российской армии. Только за прошедшие сутки террористы более 300 раз ударили из артиллерии разных типов.

Череватый отмечает, что на этом участке фронта оккупанты действуют классическими подразделениями и почти не посылают в бой наемников частных военных компаний. При этом он отметил, что на протяжении года все подразделения российской армии понесли потери, поэтому они доукомплектованные мобилизованными россиянами.

Несмотря на это украинские воины продолжают наносить врагу существенные потери в живой силе и технике. Только за прошедшие сутки было ликвидировано 37 оккупантов. Силы обороны также уничтожили различную технику врага.

"Там они действуют с усмотрением классической тактики боевых действий, поэтому потери меньше. За эти сутки 37 оккупантов было убито, 100 ранены. Но они там больше применяют бронированную технику. Каждые сутки там уничтожается бронетехника и другие средства. За эти сутки уничтожено БМД, самоходный миномет "Тюльпан", четыре 122-мм других минометов и радиостанцию "Стриж", а также полевой склад боеприпасов", – рассказал Череватый.

Напомним, украинские военнослужащие на Лиманском и Купянском направлениях наносят российской оккупационной армии огромные потери в технике и личном составе. Путинские захватчики теряют новейшие образцы техники, однако продолжают каждый день наносить сотни артиллерийских ударов.

Ранее на Купянском направлении боевой беспилотник Государственной пограничной службы обнаружил российскую БМП с расчетом и уничтожил ее точным сбросом боеприпаса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Череватый сообщил, что на Лиманско-Купянском направлении российские войска сосредоточили свои наиболее профессиональные подразделения. Враг в этом районе применяет и обычную артиллерию, и реактивные системы залпового огня;

– еще в феврале военные сообщали, что оккупанты регулярно пытаются вернуть контроль над городом Купянск на Харьковщине. Этот населенный пункт важен для россиян с точки зрения логистики.

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