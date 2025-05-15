ВСУ отминусовали еще 1220 окупантов и вертолет: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 14 мая украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1200 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

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В целом с начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 970 590 тыс. человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 8 танков, 13 боевых бронированных машин и 45 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 10812 танков, 22514 ББМ и 27872 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1384 единицу реактивных систем залпового огня (две единицы за прошедшие сутки) и 1166 систем противовоздушной обороны, в частности, одну систему ВСУ уничтожили 14 мая.

Общие потери россиян увеличились до 372 самолетов, 336 вертолетов и 36000 БПЛА. В частности, за прошедшие сутки украинские войска сбили еще один вражеских вертолет. С начала войны силы противовоздушной обороны уничтожили 3197 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 48547 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3892 – специальной техники.

Напомним, на российском 51-м арсенале боеприпасов ГРАУ во Владимирской области 22 апреля 2025 года произошло несколько мощных взрывов. Спустя почти месяц спутниковые снимки подтверждают, что оккупационная армия РФ понесла существенные потери.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство обороны Украины обнародовало рекрутинговое видео, на которое попал расчет зенитного ракетного комплекса С-300В1. Дальность его стрельбы достигает 100 км, и, по словам украинских воинов, он сбивал не только вражеские ракеты, но и самолеты типа "Су", которые сбрасывают КАБы на Украину.

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