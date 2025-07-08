ВСУ отминусовали еще 1070 оккупантов и две РСЗО российской армии

Защитники Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях 305 единиц военной техники и вооружения российских войск. Также ликвидировали и ранили около 1070 захватчиков.

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Общие потери живой силы армии РФ с начала полномасштабной войны составляют около 1 028 610 военнослужащих (убитыми и ранеными). Обновленные данные 7 июля сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили 172 российских беспилотника оперативно-тактического уровня (всего 44 230).

Воины обезвредили 41 артиллерийскую систему (всех 30 034), четыре боевые бронированные машины (22 967), две реактивные системы залпового огня (1434) армии РФ.

Кроме этого, бойцы превратили в металлолом 86 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 54 456) российских оккупантов.

За время войны Силы обороны также уничтожили 3927 единиц спецтехники, 3439 крылатых ракет, 10 995 танков, 1192 средства, 421 самолет, 340 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Сил специальных операций ВСУ зашли с тыла и провели успешный налет на российские позиции на границе с РФ. Результатом стало уничтожение живой силы врага, получение трофеев и неоценимый боевой опыт.

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