Зашли с тыла: бойцы ССО провели успешный налет на вражеские позиции на границе с Россией. Видео

Украинские военные продолжают методично уничтожать врага как на нашей, так и на его территории. На этот раз группа бойцов ССО зашла с тыла и провела успешный налет на оккупантов на границе с Российской Федерацией.

Видео дня

Эффектное видео операции было опубликовано Командованием Сил специальных операций ВС Украины. Там отмечают, что граница, дождь и скопление противника – не помеха, а привычные рабочие условия для операторов ССО.

"Воины работают в режиме нон-стоп на горячих участках фронта и за линией боевого соприкосновения, нанося врагу сокрушительные удары. На этот раз группа операторов одного из подразделений ССО провела молниеносный налет на позицию противника вблизи границы с РФ", – говорится в подписи к видео.

В ССО отмечают, что воины достигли поставленной цели благодаря тщательной подготовке, слаженности и профессионализма. И, как результат, результат – уничтожения живой силы противника, трофеи и неоценимый боевой опыт.

"Силы специальных операций: Всегда за чертой!" – резюмировали в ССО успешно проведенную атаку.

Ранее сообщалось, что бойцы Сил обороны Украины нанесли новые потери российским оккупационным войскам на юге. Украинская армейская авиация ударила по пункту управления БПЛА врага.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины из рядов 2-го батальона 37-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины вывесили свой флаг в селе Дачное на Днепропетровщине, о "захвате" которого противник отчитывается уже больше недели. Воины подчеркнули, что ни один клочок земли не отдадут без боя.

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