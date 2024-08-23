ВСУ отминусовали еще 1190 оккупантов и 32 вражеских ББМ - Генштаб

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1190 военнослужащих оккупационной армии РФ. Так, общее количество отмененной живой силы агрессора возросло до 605 330.

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Накануне защитники уничтожили также 165 единиц вражеской военной техники и вооружения. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, указав, что в статистике уточнена цифра о сбитых крылатых ракетах.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь врага – крылатых ракет (всего 2442). Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", – пояснили в ведомстве.

Так, 22 августа защитники уничтожили 45 артиллерийских систем (всех 17 307), 32 боевых бронированных машин (16 599), четыре танка (8533), одну РСЗО (1167) и одно средство ПВО (932) войск РФ.

В небе воины сбили 27 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (в общем 14 025), на земле обезвредили 49 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (23 329), шесть – спецтехники (2910).

С начала войны Силы обороны уничтожили 367 самолетов, 328 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 августа украинские пограничники уничтожили два склада БК, пять авто и три грузовика оккупантов в Серебрянском лесу в районе Кременной. Кроме того, защитники повредили десяток вражеских позиций, ликвидировав четырех и ранив одного захватчика.

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