ВСУ отминусовали еще 920 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 22 октября украинские защитники ликвидировали и ранили еще 920 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 134 170 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 2 танка, 6 бронемашин и 24 артиллерийские системы. Общие потери врага составляют 11 282 танков, 23 453 ББМ и 33 938 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1525 единиц реактивных систем залпового огня и 1230 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 427 самолетов, 346 вертолетов и 73 386 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 3880 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 65 228 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3981 – специальной техники.

Ранее сообщалось, что Россия испытывает серьезные проблемы с набором новых контрактников в беднейших российских регионах. План пополнения оккупационных войск забуксовал из-за низких выплат в этих субъектах РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, военно-политическое руководство России готовится к объявлению мобилизации резервистов для участия в войне против Украины. Таким образом Кремль хочет поддержать темп боевых действий за счет личного состава действующего резерва.

