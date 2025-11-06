ВСУ отминусовали еще 1170 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 5 ноября украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1170 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 147 740 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 6 бронемашин и 15 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 329 танков, 23 541 ББМ и 34 288 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1535 единиц реактивных систем залпового огня и 1237 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 428 самолетов, 346 вертолетов и 78 430 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 3918 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 66 658 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3991– специальной техники.

Напомним, пилоты ГУР поразили штаб подразделения "Рубикон" в оккупированной Авдеевке. В результате удара ликвидированы офицеры и операторы дронов врага.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе Покровско-Мирноградской агломерации украинские военнослужащие продолжают оборонительную операцию. Защитники осуществляют мероприятия по блокированию противника, который пытается просачиваться и накапливаться в городе Покровск.

