'Окружения наших подразделений нет': в Генштабе рассказали о ситуации в Покровске и заявили о продвижении на Добропольском направлении. Карта

В районе Покровско-Мирноградской агломерации украинские военнослужащие продолжают оборонную операцию. Защитники осуществляют мероприятия по блокированию противника, пытающегося просачиваться и накапливаться в городе Покровск.

Кроме того, никакого окружения украинских подразделений и частей нет. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

Ситуация в Покровске

По информации Генштаба, украинские войска осуществляют активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться в Покровске.

Кроме того, в черте города Силы обороны Украины совершают ударно-розыскные действия. В частности, привлечены штурмовые подразделения 425-го ОШП, операторы СБС, сводные группы ССО, ВСП ВСУ, НГУ и ГУР МОУ. В Генштабе отметили, что военные части, обороняющие город, получили подкрепление.

Только за минувшие сутки в районе Покровска украинские воины ликвидировали 26 оккупантов, еще 64 захватчика ранены. Уничтожены или повреждены 58 укрытий вражеской пехоты в городе и его окрестностях.

Всего с начала недели на Покровском направлении потери российских войск составили 249 оккупантов (из них 159 безвозвратные), 7 пунктов управления БПЛА, 26 единиц автомобильной и мототехники, танк и боевая бронированная машина.

Одновременно ведется работа по укреплению флангов обороны Покровско-Мирноградской агломерации, обеспечению и защите логистических маршрутов.

Также подолжается Добропольская операция. За прошедшие сутки украинские штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись от 100 до 700 метров. Всего за время операции по состоянию на 5 ноября 2025 года освобождено 188,9 кв. км, еще почти 250 кв. км зачищено от ДРГ противника.

Напомним, оккупационная армия РФ изменила тактику наступательных действий на Покровском направлении. В частности, за последний месяц оккупанты начали чаще использовать бронированную технику на этом участке фронта. Такие действия врага свидетельствуют о попытке захватить территории любой ценой.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские войска сдерживают российские атаки и контратакуют в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Недавно защитники продвинулись к югу от Предтечино (к востоку от Константиновки) и к югу от Александро-Шультино (к юго-востоку от Константиновки).

