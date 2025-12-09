ВСУ отминусовали еще 930 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 8 декабря украинские защитники ликвидировали и ранили еще 930 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 182 610 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 2 бронемашины и 27 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 403 танка, 23 691 ББМ и 34 944 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1563 единиц реактивных систем залпового огня и 1253 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 431 самолет, 347 вертолетов и 88 889 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4058 российскую крылатую ракету.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 69 243 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 4019 – специальной техники.

Напомним, украинские воины на Купянском направлении поразили пехоту, мотоциклы, авто и БПЛА врага.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия пытается скрыть реальные масштабы инвалидности среди своих военных. К такому выводу пришли в украинской Службе внешней разведки – на основе скачка расходов на протезирование.

