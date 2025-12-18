ВСУ отминусовали еще 950 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 17 декабря украинские защитники ликвидировали и ранили еще 950 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 193 300 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 5 танков и 27 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 432 танка, 23 758 ББМ и 35 232 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1573 единиц реактивных систем залпового огня и 1263 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 432 самолетов, 347 вертолетов и 91 716 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4073 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей и две субмарины, утилизировали 70 480 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4027 – специальной техники.

Напомним, Вооруженные силы Украины успешно атаковали колонну зенитного ракетного комплекса С-400, которая находилась на марше в Белгородской области. Это произошло еще 14 декабря около 16:30 – дроны ВСУ ударили по технике российских захватчиков, которая находилась на марше через Раевку.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее воины Сил специальных операций уничтожили сразу весь комплекс С-400 "Триумф " – поражение пусковой установки и радиолокационной станции было осуществлено на территории Калужской области, и украинская атака стоила агрессору потерей техники стоимостью в 1,2 млрд долларов.

