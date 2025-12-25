ВСУ отминусовали еще 860 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 24 декабря украинские защитники ликвидировали и ранили еще 860 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 201 230 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 7 танков, 5 бронемашин и 59 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 456 танков, 23 801 ББМ и 35 435 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1579 единиц реактивных систем залпового огня и 1263 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 434 самолетов, 347 вертолетов и 94 797 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4107 российскую крылатую ракету.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 71 274 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4029 – специальной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, Инженерные войска Сил поддержки Вооруженных сил Украины и инженерные подразделения других видов и родов ВСУ эффективно ликвидируют российских захватчиков и их вооружение и технику. Они делают это с помощью минно-взрывных заграждений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!