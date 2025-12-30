ВСУ отминусовали еще 1220 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 29 декабря украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1220 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 206 910 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 5 танков, 4 бронемашины и 19 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 477 танков, 23 841 ББМ и 35 589 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1582 единиц реактивных систем залпового огня и 1264 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 434 самолетов, 347 вертолетов и 96 932 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4136 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 72 010 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4031 – специальной техники.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский заявил, что еедневно на войне против Украины государство-агрессор РФ теряет примерно 1000–1100 солдат. Если принимать во внимание именно убитых, то потери в войсках России в шесть раз больше, чем в Украины.

Как ранее писал OBOZ.UA, Институт изучения войны заявлял, что российская армия не имеет возможностей для резкого наращивания темпов и масштабов наступательных действий вдоль линии фронта. Несмотря на громкие заявления Владимира Путина о "продвижении везде", РФ сталкивается с дефицитом подготовленных резервов и вынуждена воевать в нынешнем медленном режиме.

