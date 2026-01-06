ВСУ отминусовали еще 940 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 5 января украинские защитники ликвидировали и ранили еще 940 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 213 460 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 5 танков, 6 бронемашин и 46 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 512 танков, 23 863 ББМ и 35 831 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1593 единиц реактивных систем залпового огня и 1269 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 434 самолетов, 347 вертолетов и 101 443 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4137 российскую крылатую ракету.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 73 102 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4036 – специальной техники.

Напомним, украинские военнослужащие продолжают сдерживать наступление российской оккупационной армии и наносят врагу существенные потери. На Лиманском направлении защитники эффективно применяют дроны для ликвидации вражеских сил. Бойцы ВСУ атакуют россиян несмотря на их попытки спрятаться в лесу.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в первый день нового года Силы беспилотных систем поразили 12 объектов врага и показали видео. Поражения начались практически синхронно с началом 2026-го: первый НПЗ был атакован, когда в РФ часы показывали 23:59, второй объект, нефтебаза, своей очереди ждал не дольше 5 минут после того.

