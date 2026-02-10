ВСУ отминусовали еще 980 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 9 февраля украинские защитники ликвидировали и ранили еще 980 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 248 560 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 2 танка, 5 бронемашин и 33 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 656 танков, 24 018 ББМ и 37 089 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1637 единиц реактивных систем залпового огня и 1297 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 435 самолетов, 347 вертолетов и 129 160 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4270 российских крылатіх ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 77 734 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4070 – специальной техники.

Напомним, силы обороны Украины нанесли серии ударов дронами по российским оккупационным войскам в приграничных регионах РФ. Атаки произошли на территории Курской и Брянской областей в начале февраля 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, российская диверсионно-разведывательная группа под Покровском пыталась воспользоваться ухудшением погодных условий и попробовала незаметно продвинуться в тыл наших подразделений. Врагу это не удалось, более того, он понес потери.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!