ВСУ отминусовали еще 770 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 11 февраля украинские защитники ликвидировали и ранили еще 770 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 250 150 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 1 танк, 5 бронемашин и 65 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 662 танка, 24 025 ББМ и 37 213 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1641 единицу реактивных систем залпового огня и 1299 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 435 самолетов, 347 вертолетов и 132 153 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4270 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 78 141 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4070 – специальной техники.

Напомним, в ночь на 12 февраля дроны атаковали арсенал ГРАУ в поселке Котлубань Волгоградской области. В результате ударов по вражескому объекту началась мощная детонация. После ударов по складу местные власти проводят тэвакуацию населения близлежащего населенного пункта.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Генштабе рассказали о новых ударах по врагу. Силы обороны в ночь на 10 февраля поразили ряд важных целей, в частности ремонтное подразделение, учебный центр БпЛА и пункты управления врага.

