ВСУ отминусовали еще 920 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 23 февраля украинские защитники ликвидировали и ранили еще 920 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 261 420 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 2 танка, 4 бронемашины и 50 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 698 танков, 24 086 ББМ и 37 560 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1654 единиц реактивных систем залпового огня и 1305 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 435 самолетов, 348 вертолетов и 145 571 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4347 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 79 826 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4074 – специальной техники.

Напомним, в ночь на 21 февраля подразделения Ракетных войск и артиллерии ВСУ атаковали ряд важных объектов, которые обслуживают российское войско. Среди пораженных целей, в частности, предприятие, производящее межконтинентальные и баллистические ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области был уничтожен очередной Т-72 российских оккупантов. Его сожгли украинские операторы FPV-дронов в районе поселка Ямполь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!