ВСУ отминусовали еще 900 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 4 марта украинские защитники ликвидировали и ранили еще 900 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 270 400 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 4 танка, 7 бронемашин и 41 артиллерийскую систему. Общие потери врага составляют 11 727 танков, 24 142 ББМ и 37 915 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1667 единиц реактивных систем залпового огня и 1319 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 435 самолетов, 348 вертолетов и 158 381 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4384 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 30 российских кораблей, утилизировали 81 434 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4079 – специальной техники.

Напомним, в ночь на 2 марта в российском Новороссийске прогремели взрывы в районе портовой инфраструктуры, которая является важным логистическим узлом на побережье Черного моря. Для атаки на морской порт в Новороссийске было использовано около 200 ударных дронов. В результате удара повреждения получили 5 военных кораблей.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы бригады Национальной гвардии Украины "Спартан" уничтожили российских оккупантов вместе с их транспортом. Видео операции демонстрирует эффективность действий украинских подразделений.

