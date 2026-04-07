ВСУ отминусовали еще 980 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 6 апреля украинские защитники ликвидировали и ранили еще 980 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 305 470 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 4 бронемашин и 65 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 841 танков, 24 364 ББМ и 39 562 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1722 единиц реактивных систем залпового огня и 1340 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 435 самолетов, 350 вертолетов и 223 341 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4517 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 33 российских корабля, утилизировали 87 862 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4115 – специальной техники.

Напомним, потери российских систем противовоздушной обороны за последние месяцы выросли на 240% по сравнению с предыдущим периодом. Такая динамика может объяснять заметное увеличение результативности украинских дальнобойных атак по тыловым целям РФ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские войска поразили вражеский фрегат "Адмирал Макаров" в порту Новороссийск Краснодарского края. Кроме того, были нанесены удары и по буровой установке "Сиваш".

